Corto Maltese Tome 16 : Nocturnes berlinois. Edition de luxe

Automne 1924, Corto doit retrouver son ami Steiner à Berlin. Mais à son arrivée dans la capitale allemande, il découvre que son ami a été assassiné ! Il se lance alors dans une enquête pour retrouver son assassin, et obtenir, sinon justice, au moins vengeance. Mais la fragile république de Weimar est déjà au bord de la guerre civile, entre espions communistes et société secrète d'extrême droite, et ils semblent tous vouloir l'empêcher de parvenir à ses fins. . .