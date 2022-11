Une histoire de galette et de roi

C'est l'histoire d'un petit roi bien occupé à compter ses rubis, diamants et autres trésors. Un jour qu'il s'ennuyait, il se rendit à la cuisine pour dénombrer fourchettes, cuillères et autre argenterie. Là-bas, la belle cuisinière comptait d'une drôle de manière : "500 g de pâte feuilletée, 100 g de poudre d'amandes. . ". . Caché dans le placard, le petit roi assista à la préparation d'une galette et, dès que la cuisinière eut le dos tourné, il glissa dans la pâte la plus belle de ses bagues. C'est un petit garçon qui trouva le trésor dans sa part et l'offrit à la cuisinière. Depuis, le petit roi compte bizarrement, et dans chaque nouvelle galette, il glisse un minuscule cadeau !