Pour une conciliation de rôles de vie à votre image

Avez-vous parfois l'impression que les journées sont trop courtes pour vous permettre de faire tout ce que vous voulez ?? Vous arrive-t-il de ressentir une pression en raison des attentes de vos proches, de vos collègues ou de votre entourage ?? Cerner, concilier et maintenir un équilibre entre ses différents rôles de vie est une activité de tous les instants. Cependant, c'est en entreprenant une démarche active de conciliation de ces rôles qu'il sera possible de bénéficier pleinement de leurs bienfaits. Cet ouvrage, issu de la recherche scientifique et de la pratique professionnelle, propose de se pencher sur six domaines d'activités et sur la manière dont ils interagissent et entrent parfois en conflit. Par l'entremise d'exemples de vie concrets, d'outils et d'exercices, il a pour objectif de vous aider à tendre vers une meilleure santé sur tous les plans, vers une harmonie personnelle et professionnelle, ce dont, en définitive, toute la communauté pourra profiter.