Les 100 mots de la génétique

" C'est dans mes gènes ! " ; " c'est l'ADN de notre maison ! "... De la génétique, le langage courant a tiré des expressions imagées qui parlent à tout le monde. Mais qui connaît réellement cette science de l'hérédité ? Elle fascine, pour les progrès qu'elle a permis et qu'elle promet, autant qu'elle inspire la défiance, à cause de la façon dont elle semble instrumentaliser l'humain. Or, les problèmes éthiques qu'elle soulève sont de taille : commercialisation ou modification du génome, clonage... Entre l'idolâtrie des uns et l'ignorance des autres, elle a du mal à se frayer un chemin raisonnable et serein. Connaître les mots qui lui donnent du sens serait déjà un grand pas ! Gène, chromosome, allèle, polymorphisme, épigénétique et 95 autres mots plus ou moins exotiques n'auront plus de secret pour vous. La révolution génétique est en marche. A vous de ne pas la manquer !