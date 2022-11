Mordu par désir

Deux amants de meutes rivales. Se sont-ils réunis pour être ensuite séparés ? Alec Knight, un beta de la meute de Regent's Park, protège soigneusement son coeur. Les fantômes de son passé le maintiennent seul et en colère, rendant tout espoir de relation impossible, tandis que la culpabilité de la guerre des meutes le hante encore. A l'approche de l'anniversaire, Alec a besoin d'une distraction. Membre inférieur de la meute de Primrose Hill, Mark Appleton n'est pas habitué à avoir l'attention de son alpha. Dernièrement, il en a eu plus que sa dose, et pas pour les bonnes raisons. Malgré les soupçons croissants qui pèsent, Mark s'efforce de faire de son mieux, mais les critiques constantes le poussent à chercher désespérément un exutoire au stress. Le sexe est un bon moyen pour les métamorphes de se défouler, et tandis que leurs meutes s'attaquent mutuellement à coups d'accusations et de mensonges, Alec et Mark évacuent leurs frustrations au lit. Les confidences sur l'oreiller et les secrets partagés les rapprochent, ce qui les surprend tous les deux, mais lorsque les relations entre les meutes atteignent un point critique, tout avenir pour eux semble hors de question. S'ils veulent être ensemble, ils devront aller à l'encontre des volontés de leurs alphas.