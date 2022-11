Voile nocturne

23 mars 2016. Une nouvelle loi vient de bousculer le quotidien des Français. A compter de ce jour, les maisons closes sont à nouveau autorisées. Deux ans plus tard, l'établissement de Madame Emilie n'a plus besoin de faire sa réputation et attire une clientèle triée sur le volet. Là-bas, depuis treize ans, vit Flavien, fils adoptif de Madame Emilie. D'aussi loin que remontent ses souvenirs, il a toujours vécu dans cette maison. La prostitution est sa norme, à tel point qu'il est lui-même devenu un prostitué. Alors qu'il ne pense jamais au lendemain et encore moins à la veille, un nouveau client fait irruption dans sa vie : Arel Dubern. Lors de leur première rencontre, Arel a un choc. Il est persuadé d'avoir déjà rencontré Flavien, or, il ne se souvient pas dans quelles circonstances. Le regard vert du prostitué a une saveur d'interdit oublié qui le trouble. Dès cet instant, Arel cherche par tous les moyens à en apprendre plus sur le jeune homme, sans y parvenir. C'est un fantôme qui hante ses pensées. Arel sera-t-il le premier à lever le voile qui entoure Flavien ? Note de l'auteure : cette histoire se déroule dans l'univers sombre de la prostitution. J'ai choisi de ne pas la classer dans le domaine de la dark romance, or, certains sujets abordés peuvent heurter. Si vous ne voulez pas connaître les trigger warning, ne lisez pas la suite. Sinon, voici une liste non exhaustive (selon la sensibilité de chacun) des différents TW que vous retrouverez dans cette histoire : addictions, troubles alimentaires, violences physiques, viol.