"Je ne vais pas te regarder te détruire. Je ne vais pas te regarder tomber amoureuse d'un autre homme". Certaines vies se terminent de manière abrupte, d'autres transcendent le temps. Après un incident horrible, Swayze se retrouve coincée entre deux vies. Des souvenirs confus et la crainte pour sa propre sécurité la poussent à entreprendre un voyage déchirant pour découvrir la vérité. Va-t-elle laisser ses rêves s'envoler pour chercher à se venger et découvrir les pièces manquantes d'un puzzle qui existait auparavant ? Ou bien découvrira-t-elle la seule vérité qui compte ? Ce roman repousse les limites de ce que nous croyons et de ce que nous pensons savoir. Il redéfinit le destin et prouve que la seule chose qui sépare le coeur et l'âme est une ligne de temps infinie.