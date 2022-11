Roger Federer. Les 103 titres d'une légende

Roger Federer a joué un immense rôle dans le développement du tennis mondial, inspirant des générations de joueurs, tout en étant un modèle pour le monde du sport. Premier homme à avoir remporté 20 titres du Grand Chelem, il a connu une carrière exceptionnelle avec un jeu au style et à l'élégance à nul autre pareil. Son palmarès ? 103 titres, 20 trophées du Grand Chelem, 6 ATP Finals, plus de 1200 matchs remportés, deux médailles olympiques, une Coupe Davis, 310 semaines à la place de N°1 mondial. Saison après saison, Roger Federer a réinventé son tennis pour rester compétitif au plus haut niveau. Les rivalités avec Nadal et Djokovic ont fait vibrer le public lors de matchs épiques. Dans ce livre collector, livre d'or de sa carrière, vous retrouverez en photos les 103 titres remportés par Roger Federer accompagnés de textes descriptifs et résumant son parcours dans ces tournois. En bonus seront présentés ses participations aux jeux olympiques. La préface et un avant-propos seront écrits par des joueurs du circuit de tennis.