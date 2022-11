Une médium + deux enquêtes = catastrophe assurée!. Abby Cooper #1

Abby Cooper a un don. Un vrai de vrai. C'est une médium, elle a des intuitions et elle est capable de lire l'avenir. Rien que ça ! Elle en a même fait son gagne-pain. Au boulot, c'est le bonheur, par contre, en amour, c'est la catastrophe. Mais elle essaie... Lors d'un blind date, elle rencontre le beau Dutch, un flic aussi sexy qu'arrogant. Super ! Sauf qu'il remet en question son don et qu'Abby est bien décidée à lui prouver qu'il a tort ! Devant lui, elle résout une affaire qui passe en boucle aux infos. Grosse déception, Dutch n'est toujours pas convaincu. En plus, son don a un raté. Une de ses clientes décède, et sans vilain jeu de mot, elle ne l'a pas vu venir. Embêtant pour une médium... Pour couronner le tout, la police considère qu'elle en sait trop, et elle devient suspecte. Elle ? Vous imaginez ? Pas le choix, Abby va devoir se retrousser les manches et retrouver le coupable. Et ne pas céder au charme de Dutch. Facile, non ?