Identifier les animaux. Tous les vertébrés de France, Benelux, Grande-Bretagne et Irlande

Ce livre Identifier les animaux, véritable guide des vertébrés vous permet d'identifier avec précision et simplicité 635 espèces, soit tous les oiseaux (nicheurs, hivernants et de passage), mammifères (dont cétacés et chauves-souris), reptiles, amphibiens et poissons d'eau douce. Le territoire traité couvre l'ensemble des îles Britanniques, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ce livre identifier les animaux est entièrement bilingue ? : français et anglais ? ; les noms communs sont aussi donnés en flamand. L'identification s'appuie sur ? : des aquarelles de haute qualité regroupées en plan­ches de 4 à 6 espèces ? ; des textes concis, disposés en face des planches, indiquant la taille de l'animal, l'essentiel de la description et l'habitat de prédilection ; des cartes de répartition à jour des connaissances les plus récentes ? ; des pictogrammes indiquent si l'espèce est d'observation facile ou difficile ? ; des planches comparatives permettant d'éviter les pièges les plus fréquents ou les plus subtils ? ; des conseils vous permettant d'améliorer vos observations sans déranger les animaux ? ; les cris/chants des animaux accessibles via un QR code.