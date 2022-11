Roule Galette. Avec 5 marionnettes à doigt

Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit. Elle roule sur le chemin, bat la campagne, chantonne et échappe à la convoitise d'un lapin, d'un ours et d'un loup. Mais quand le renard l'attire, que va-t-elle devenir ? Avec 5 marionnettes à doigts pour jouer l'histoire du grand classique de la littérature jeunesse.