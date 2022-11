Manga, que d'histoires !

Une rétrospective riche et complète du manga des origines à aujourd'hui ! Depuis deux ans, il a conquis les bibliothèques des plus jeunes, rendu accro un public de plus en plus large, exploré des univers de plus en plus riches et complexes, inventé une myriade de personnages fascinants ! De Dragon Ball à Sailor Moon, de Fairy Tail à Naruto, le manga s'appuie sur une histoire intimement liée à celle du Japon, des personnages emblématiques et une diversité éditoriale étonnante. Il s'empare même des gros sujets et enjeux historiques et de sociétés (le féminisme, la politique, la guerre...). Voici racontée sa fantastique histoire, son épopée hors normes à l'origine d'un succès incroyable !