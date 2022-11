30 ans d’Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontière ("ASF") fête ses 30 ans cette année. Cette organisation non gouvernementale est aujourd'hui présente dans une dizaine de pays et mobilise des centaines de personnes contribuant à la réalisation de son mandat. L'organisation s'est adaptée au fil des époques et des contextes pour garder toujours au coeur de son action la défense des droits humains. Ce livre est un hommage à chacune des personnes qui ont contribué au développement d'ASF. Cet ouvrage n'est pas une rétrospective de ces 30 dernières années, mais plutôt un partage autour de cinq sujets au coeur des défis qu'ASF rencontre au quotidien : justice transitionnelle, justice locale, détention, responsabilité des entreprises et respect des droits humains et sécurité et libertés. C'est à travers le regard externe d'une journaliste qui s'est entretenue avec des dizaines "d'anciens" , de partenaires, d'experts, de membres des équipes, que vous pourrez redécouvrir ASF. 30 ans après, rien n'est acquis. C'est ensemble que nous voulons construire les 30 années à venir.