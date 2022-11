Ouvrage collectif rassemblant les actes du colloque en format hybride et interdisciplinaire autour de "La crise sanitaire de la covid-19 au prisme de l'interdisciplinarité juridique" tenu les 26, 27 et 28 mai 2021. Cet ouvrage est subdivisé en huit chapitres thématiques dont une introduction et aborde des sujets aussi variés que la gouvernance par les données, les juges et la justice, les entreprises, les frontières ou encore les Etats confrontés à la crise sanitaire et met en oeuvre une méthodologie particulière visant à faire dialoguer des disciplines juridiques autour de thématiques communes. La crise sanitaire semble avoir en effet bouleversé toutes les branches du droit qui ont été mobilisées et altérées à des degrés divers pour y répondre. Cet ouvrage tente ainsi d'en saisir les mouvements tout en interrogeant plus largement le discours qui entoure le thème toujours plus récurrent de "la crise" qui semble devoir justifier une plasticité sanss cesse accrue de la norme juridique.