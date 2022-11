Remise à niveau en anglais. L'essentiel des points à maîtriser en grammaire. B2

Cet ouvrage s'adresseprioritairement aux lycéens et étudiants ayant besoin d'une remise à niveau en grammaire anglaise ou ayant pour objectif de consolider leur niveau B2. Particulièrement adapté pour un travail en autonomie, il aborde, point par point, l'essentiel de la grammaire source d'erreurs récurrentes et fournit de nombreux exemples et exercices corrigés pour dépasser les points de blocage classiques. Au programme dans chaque chapitre : - une présentation des éléments à maîtriser point après point avec des exemples traduits, de nombreux tableaux, rappels, alertes, mises au point... - une partie " Je pratique " proposant un ou deux exercices d'entraînement après chaque point expliqué - une partie " Je révise le chapitre " avec : - un jeu pour réviser le vocabulaire en lien avec le point de grammaire abordé - un QCM de 10 questions pour réviser le cours - un exercice de traduction (phrases) Bonus : Glossaire des termes et des notions de grammaire abordés dans l'ouvrage