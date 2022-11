Les grands défis des finances publiques du XXIe siècle. Actes du 14e colloque international de Rabat des 19 et 20 novembre 2021

Cet ouvrage est issu du colloque coorganisé par le ministère de l'Economie et des Finances du Maroc et Fondafip les 19 et 20 novembre 2021, à Rabat. Réunissant professeurs et hautes personnalités des administrations française et marocaine, ces deux journées ont permis de réfléchir sur les grands défis des finances publiques. Plus précisément, les intervenants ont cherché des réponses aux grands défis suivants : - Comment faire face à la fragilité sociale ? : vieillesse et financement des retraites ; quelle stratégie pour le financement de la santé ? ; comment répondre aux exigences liées au handicap ? - Quelle intervention des pouvoirs publics face aux défis économiques ? : les finances publiques face à la transition démographique (jeunes actifs et emploi) ; les finances publiques et le soutien à la croissance ; les finances publiques comme levier de lutte contre les inégalités territoriales. - Pour des politiques financières publiques stratégiques : défis de la programmation budgétaire pluriannuelle ; les enjeux de la dette publique ; les finances publiques et la transition numérique ; évaluation des politiques publiques. Points forts Originalité des débats entre universitaires et haute administration des Etats français et marocain