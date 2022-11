Erotika Biblion et Lettre à M… sur Cagliostro et Lavater. Précédés par Un Cabinet de Curiosités Littéraires (Etude sur les principales éditions de l'Erotika Biblion) d'Emmanuel Dufour-Kowalski

La réédition de l'Erotika Biblion doit être saluée comme un petit événement pour le dixième anniversaire de la Collection Nouvelle Bibliothèque Initiatique Slatkine, Série 2, n°12. Elle a pour motif essentiel la reviviscence d'un texte très particulier de Gabriel-Honoré Riquetti, comte de Mirabeau (1749-1791), qui mélange plusieurs disciplines des sciences humaines. Cet écrit offrit en son temps quelques nouvelles révélations et Mirabeau peut désormais être défini dans ce domaine comme un pionnier. Ces thématiques souvent osées, alors censurées par l'Eglise et l'Etat monarchique, sont aujourd'hui bien établies au sein des études de littérature comparée, de psychologie, d'anthropologie et d'histoire des religions. L'Erotika Biblion, genre qu'Emmanuel Dufour-Kowalski définit dans la présentation de cet ouvrage comme un Cabinet de Curiosités Littéraires, armé de son riche bagage critique et de ses sources, apparaîtrait comme un Travail de Loge. L'idée que la Franc-Maçonnerie de l'époque ait subtilement parrainé certaines parties de l'Erotika Biblion à l'instar du chapitre intitulé Kadesch, reste séduisante, quand on garde à l'esprit la lutte de certaines obédiences contre le despotisme culturel, sans oublier celui du potentat ecclésiastique. L'édition originale de cet ouvrage fut mise à l'Index par le Vatican ; elle date de 1783 et fut publiée de manière anonyme par le futur tribun de la Révolution après sa libération de Vincennes (1777-1780), cette forteresse dans laquelle Mirabeau avait été enfermé par Lettre de Cachet. Il avait auparavant fui vers Amsterdam, terre de liberté, avec sa maîtresse adultère – Sophie de Monnier – pour y vivre le parfait amour. Le texte de Mirabeau demeure d'une modernité totale, quand se combattent encore aujourd'hui dans la société licences en tout genre et nouveau puritanisme.