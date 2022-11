Microéconomie Licence 2. Exercices corrigés et commentés

Cet ouvrage propose : - des activités portant sur l'analyse des décisions économiques avec correction détaillée : tous les résultats sont expliqués et commentés économiquement ; - une centaine d'applications corrigées pour valider les connaissances ; - des exercices et problèmes corrigés pour consolider les connaissances et - de nombreux compléments : éléments d'histoire économique, calculs économiques pour expliquer la réponse, points mathématiques pour aider à comprendre la solution et présentation d'erreurs mathématiques et économiques à éviter. Il s'adresse aux étudiants de Licence 2.