Le travail décent dans l’espace UEMOA. Essai sur la condition juridique du travailleur journalier en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Sénégal

Le travail décent est au coeur des débats et des stratégies de développement. En droit social, il renvoie à un référentiel qui touche de multiples aspects du travail. Toutefois, il reste un objectif poursuivi par une catégorie particulière de travailleurs qui exercent leurs activités dans les pays de l'espace UEMOA, en général, et en Côte d'Ivoire, au Bénin, ainsi qu'au Sénégal, en particulier. Il s'agit des travailleurs journaliers qui occupent une place importante dans le fonctionnement de bon nombre d'entreprises dans les pays de l'espace UEMOA. Dès lors, cet essai consacré à la condition juridique du travailleur journalier dans ces Etats-parties de l'UEMOA, ambitionne de contribuer à la réflexion portant sur l'articulation entre les exigences d'un travail décent et l'idée de flexibilité de l'emploi qui gouverne les réglementations des contrats de travail journalier. En outre, il se veut un cadre de réflexion à propos de l'harmonisation des régimes de sécurité sociale dans une organisation régionale moins vaste et hétéroclite que l'OHADA.