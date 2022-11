L'orthographe en cartes mentales. Une méthode claire et efficace

L'objectif de cet ouvrage, semblable à celui de tous les manuels d'orthographe, consiste à permettre au plus grand nombre de personnes de rédiger des écrits sans fautes. Mais, à l'inverse des méthodes scolaires traditionnelles, essentiellement basées sur l'apprentissage répétitif de règles et de conjugaisons, il nous est apparu nécessaire de recourir plutôt au raisonnement qu'au " par coeur ". C'est pourquoi nous avons établi des cartes mentales, mettant en lumière les points communs et les différences à l'intérieur des règles et des conjugaisons. Ces tableaux ainsi créés facilitent la mémorisation qui s'avère dès lors plus rapide et plus pérenne. Les exercices proposés adoptent une démarche identique puisqu'ils conduisent les lecteurs à réfléchir aux différents cas qui leur sont proposés. Patricia Wuilliet, professeure de Lettres classiques. Formatrice spécialisée dans le renforcement des compétences à l'écrit (orthographe, grammaire, expression, vocabulaire efficace) et également dans l'acquisition des méthodes d'écrit (synthèse, commentaire de textes, essai, prise de notes efficace...).