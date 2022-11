Les troubles de la personnalité. Apprendre à mieux cohabiter

Ce livre a pour objectif de mettre en lumie?re ce que sont les troubles de la personnalité. L'accent est e?galement mis sur l'importance de la psychoe?ducation et la proposition d'outils the?rapeutiques a? travers diverses approches (TCC, ACT, TCD, TFC). Ce livre s'adresse tant aux patients, qu'aux the?rapeutes, aux proches et a? toutes les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur les troubles de la personnalité. A partir de questions simples et pratiques, il s'adresse au public de?sireux de comprendre les troubles de la personnalite?.