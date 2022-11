La Vie et le testament de Michel Nostradamus. Précédé de Nostradamus revisité par Emmanuel Dufour-Kowalski

Nostradamus (1503-1566), "l'Astrophile" de Cau, comme ce dernier aimait à se définir, est ici vu à travers la loupe de son secrétaire qui a voulu dans un très rare petit ouvrage (écrit au début du XVIIe siècle, mais publié pour la première fois en 1789), à la fois rendre hommage à l'auteur des fameuses Centuries, mais aussi balayer toutes les calomnies qui fleurirent dès la disparition de son maître, dont le destin deviendra vite une légende. Sans aucun doute, et par bien des égards, l'aspect du grand personnage de Salon de Provence demeure une énigme. La réédition du livre de l'Historien bourguignon Chavigny (1533-1609), surnommé le Janus Français, apportera de l'eau au Moulin de ceux qui continuent à stigmatiser le "Nostradamus charlatan" au lieu d'à admirer le "Nostradamus, historien de son époque", celui des premières Guerres de Religion, et celui qui a compris que l'Histoire restait ancrée dans un mouvement cyclique plutôt que linéaire, et qu'en tant que science, elle restait par ailleurs fort inexacte, malgré la rigoureuse compilation de faits.