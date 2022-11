No Body Lies

Il y a trente ans, un cadavre a été découvert sur les berges du Mississippi ; aujourd'hui, le tueur refait surface. La rubrique nécrologique. Voilà à quoi Eliott pensait pouvoir se cantonner en revenant à Minneapolis. Simple, ennuyeux à souhait et sans aucune chance de se retrouver sur le terrain. Enfin, jusqu'à ce que son rédacteur en chef lui demande d'écrire sur la mort non élucidée de Meghan Field, découverte il y a trente ans sur les berges du Mississippi. Contraint d'accepter s'il ne veut pas perdre sa place, son unique piste se trouve être Adaline, la seule personne dont il aurait aimé ne jamais recroiser le chemin... Retrouvée inconsciente dans les bois, elle n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé et porte au poignet un tatouage identique à celui vu sur le cadavre de Meghan. Malgré la rancoeur et l'attirance qu'ils éprouvent encore l'un pour l'autre, Elliot et Adaline n'auront d'autre choix que de s'associer. L'auteur de ces actes pourrait bien être la même personne et le danger est plus proche que jamais... #Mystère #Thriller #Enquête #Meurtres #RomanceContemporaine #Journaliste #EnemiesToLovers