Montaigne et le social

On relève chez Montaigne plusieurs éléments constitutifs d'une sociologie et d'une anthropologie à venir (sous forme de chantier de la pensée) que l'on pourrait regrouper sous la rubrique de "discours social" . Le social influence la pensée de Montaigne plus qu'il ne la détermine : c'est en effet dans le cadre du social que se façonne le soi particulier. L'auteur des Essais interroge son époque sans pour autant la juger ou la modéliser. De ses nombreux jugements sur les hommes en société se dégage une critique qui échappe à tout didactisme et privilégie la description sur la prescription. Dans son rapport aux autres, Montaigne se pose comme un être social dans un monde défini par les échanges. Véritable laboratoire expérimental, les Essais de Montaigne permettent au lecteur de dégager les principes contradictoires d'un modèle de société certes irréalisable, mais néanmoins pensable.