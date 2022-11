Penser par maximes. La Rochefoucauld dans la République des Lettres

Les Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld inaugurèrent une nouvelle forme de pensée morale dont il importe de prendre la mesure. Mieux que quiconque, La Rochefoucauld a donné une vitalité extraordinairement décapante à un ensemble de formes brèves qui existaient certes avant lui, mais dont il a su découvrir et expérimenter des potentialités insoupçonnées. La présente enquête collective vise, en premier lieu, à mieux cerner ce qui fit la singularité des Maximes, et à montrer comment elles marquèrent l'avènement de nouvelles ressources de la pensée morale, avec lesquelles d'autres genres, d'autres styles et d'autres visions de l'homme ne cesseront d'entrer en résonance et en débat. On y essaie plus largement de ressaisir, par l'examen de quelques points d'inflexion caractéristiques, depuis le moment propre à La Rochefoucauld jusqu'à l'époque contemporaine, ce qu'a pu signifier l'art de penser par maximes, en faisant varier les points de vue sur les questions et les valeurs qui leur furent associées. Chemin faisant, en interrogeant les aventures de la Maxime, c'est toute une culture de l'esprit et tout un pan de la vie morale que ce livre s'emploie à sonder.