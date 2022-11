Système de politique positive, tome II. ou traité de sociologie, Instituant la Religion de l'humanité

Rédigé entre 1851 et 1854, le Système de politique positive d'Auguste Comte est une oeuvre curieusement oubliée, jamais rééditée depuis 1929. Comte lui-même la considérait pourtant comme une étape décisive de sa pensée : il en parlait comme de sa "seconde carrière" venant parachever la première, celle constituée par le Cours de philosophie positive. En republiant le Système, nous avons voulu, grâce à une édition scientifiquement établie, rendre justice à ce texte monumental, dont la dimension en sept volumes s'explique par son ambition : après avoir transformé la science en philosophie, Comte y entreprend de transformer la philosophie en religion de l'humanité pour constituer le positivisme complet. Le présent volume est, aux dires de l'auteur, "la partie la plus neuve et la plus difficile" du Système. De ces innovations, signalons : l'adjonction d'une septième science, la morale, la théorie de l'ordre modifiable, et la façon dont la distinction entre les sociétés, politique et religieuse, donne une assise sociologique à la distinction des pouvoirs spirituel et temporel.