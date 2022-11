Système de politique positive, tome I - 2. ou traité de sociologie, Instituant la Religion de l humanité

Rédigé entre 1851 et 1854, le Système de politique positive d'Auguste Comte est une oeuvre curieusement oubliée, jamais rééditée depuis 1929. Comte lui-même la considérait pourtant comme une étape décisive de sa pensée : il en parlait comme de sa "seconde carrière" venant parachever la première, celle constituée par le Cours de philosophie positive. En republiant le Système, nous avons voulu, grâce à une édition scientifiquement établie, rendre justice à ce texte monumental, dont la dimension en cinq volumes s'explique par son ambition : après avoir transformé la science en philosophie, Comte y entreprend de transformer la philosophie en religion de l'humanité pour constituer le positivisme complet. L'Introduction fondamentale expose le système des sciences préliminaires servant de préambule à la sociologie. Comte se livre ici à un travail qui a peu d'équivalent dans l'histoire de la philosophie : une sorte d'épistémologie au second degré, qui consiste à adapter les résultats scientifiques du Cours à la nouvelle perspective subjective et religieuse.