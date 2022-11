Aimons-nous, c'est Noël !

Ils se détestent autant qu'ils s'attirent... Lorsque Zoey propose à sa soeur, Chloe, de venir passer les fêtes de Noël avec elle en Angleterre dans la famille de son mari, cette dernière est aux anges. Seul point noir au tableau : la présence de Finlay. Il a beau être charmant, elle le trouve surtout très agaçant ! Après une rencontre houleuse, lors du mariage d'Ethan et Zoey, on ne peut pas dire que Chloe et Fin s'apprécient. Dès qu'ils se retrouvent dans la même pièce, ils ne peuvent s'empêcher de se défier. Aussi têtus l'un que l'autre, ils sont prêts à tout pour remporter la partie ! Suite à un pari gagné, la jeune femme accepte la proposition de sa soeur au grand dam de Finlay. Entre désir et défi, ils ne sont pas au bout de leurs peines. Mais entre l'amour et la haine ne dit-on pas qu'il n'y a qu'un pas ?