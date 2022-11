Un Noël qui a du chien

Alors que son monde s'écroule, Lou ne demande qu'une chose pour Noël : un ange gardien. Correctrice dans une petite maison d'édition d'Angoulême, Lou Dulac tente de noyer son chagrin dans un pot de glace suite à sa rupture mouvementée avec celui qui était censé être l'homme de sa vie. Heureusement, elle peut compter sur sa meilleure amie, Lucille Wallace, et un millionième visionnage des adaptations de Jane Austen pour se remettre en selle. C'est d'ailleurs une idée soufflée par Lucille qui va chambouler son existence : avoir un ange gardien. Mais Lou ne fait rien comme tout le monde : lorsqu'elle croise la pet-sitter de son immeuble et son Shiba Inu, elle décide que cet ange gardien sera poilu et aura quatre pattes. Une aventure qui ne sera pas de tout repos, d'autant qu'elle coïncide avec l'arrivée de son nouveau patron charismatique et hautain, Nathaniel Hamelin - qu'elle manque d'assommer dès le premier jour - et la lourde responsabilité de s'occuper du dernier manuscrit de Hugo Crawford, auteur vedette qui souhaite publier un roman très cher à son coeur. Alors, quand son passé menace de refaire surface, rien ne va plus à l'approche de Noël ! #RomanceDeNoël #RomanceContemporaine #MF #Humour #FeelGood #ChienMignon #Editrice #OfficeRomance