S!CK N° 23

De Breaking Bad à Better Call Saul, ce nouveau numéro plonge dans l'oeuvre abyssale de Vince Gilligan. Un western des temps modernes que nous avons déchiffré sous l'angle du désert, du vide, et des vastes étendues de sable qui emprisonnent Walter White, Saul Goodman et Jesse Pinkman. Au programme, une analyse de plus de 60 pages dans les profondeurs d'une oeuvre passionnante, véritable révolution télévisuelle. Dans ce numéro, on revient aussi sur la création du Demogorgon et les effets spéciaux de Stranger Things avec Julien Hery, reponsable VFX de la saison 4. On se plonge dans le revival des Tortues Ninja avec les créateurs du jeu Shredder's Revenge, on a discuté de western étrange avec Sebastien Colantonio (créateur de Wierd West et des jeux Dishonored), avant de plonger dans l'univers fascinant de Solar Ash et ses références Ghibli, en compagnie de l'équipe de développement du jeu !