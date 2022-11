Récupérée. La bête de l'ombre, T2

Ils ont tous commis une terrible erreur. Et ils vont payer pour ça. Pendant dix ans, j'ai été une victime. Une victime de ma meute. Une victime de mon véritable compagnon qui m'a rejetée de la façon la plus brutale qui soit. Et une victime de la Bête de l'Ombre, qui s'est servie de moi à ses propres fins. Mais est-ce vraiment le cas ? La bête mystérieuse n'a jamais totalement révélé ses cartes, mais une chose est sûre : durant le temps passé avec elle, j'ai changé. Maintenant, je ne suivrai plus la voie que les hommes puissants de ma vie me dictent. Plus jamais je n'accepterai qu'on me prive de ma force. Je dois évoluer ou mourir. Et nous savons tous que, face à un tel choix, il n'y a qu'une seule réponse possible. #Sexy #Guerre #Fantasy #Antihéro #HéroïneBadass #Vengance #Magie #Démons #Loup-Garou