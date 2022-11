Penser par l'art. Jeux de regards, enjeux esthétiques, débats sociologiques

En hommage à la longévité universitaire du sociologue et philosophe Jacques Leenhardt - professeur à l'Ecole des hautes études en sciences sociales depuis 1966, fondateur des Archives de la critique d'art, créateur et directeur du Centre d'art contemporain de Crestet -, cet ouvrage réunit des contributions de sociologues, philosophes, artistes et écrivains qui retracent plusieurs débats marquants liés aux sciences humaines, à la littérature et aux arts, en France et aux Amériques à partir des années 1970. Le riche parcours du chercheur français, né à Genève, se dessine à travers autant de rencontres intellectuelles et de sensibilités artistiques en partage.