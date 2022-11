Pesanteur et portance. Une éthique de la gravité

La thématique du corps-vécu dans l'épreuve de la gravité est au coeur de cette publication polyphonique. Il s'agit ici d'explorer la façon dont l'expérimentation de la pesanteur et du fait d'être porté, notamment en danse-contact improvisation et dans des pratiques motrices non curatives, voire certaines pratiques artistiques ancrées dans la matière (écriture, chant, pratiques performatives, etc.), peut densifier la conscience corporelle. C'est ainsi d'une anthropologie de la "portance" (Emmanuel de Saint Aubert, 2015) à partir de la clinique du care (Winnicott, 1970), et plus largement de la place accordée au corps soignant dans le soin au corps, dont il sera question ici. Nous soulignerons la nécessaire interdépendance anthropologique des corps, vulnérabilité psychophysique qui, loin de nous dégrader, nous élève : ce sera là un point de convergence entre l'éthique née du poids du corps et les care ethics (Gilligan, Tronto seq.).