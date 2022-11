 Vengeance à Dublin . Entre deux mondes, T2

Découvrez la fin des aventures d'Aeden et Niall. Sale temps sur la capitale irlandaise... Tout avait pourtant si bien commencé. Il a suffi de quelques révélations pour que tout se casse la figure et que l'amour d'Aeden et Niall soit brisé dans l'oeuf. Sans compter que l'affaire des disparitions piétine et que, maintenant, des gens se font assassiner. Aeden et Niall vont devoir faire preuve de persévérance pour venir à bout de ce nouveau mystère qui hante les rues de Dublin, quitte à voyager sur les terres inconnues du Sidhe. Et quels efforts seront-ils prêts à faire pour se réconcilier ? Car le pardon, tout comme la confiance, prend du temps pour s'accorder. De rencontre officielle en rencontre imprévue, d'amitiés de longue date en amitiés récentes, ils tentent de lever le voile et de résoudre les secrets qui pèsent sur l'Irlande, la leur et celle des faes. #MM #paranormal #enquête #faerie