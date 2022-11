Et si les faux petits amis devenaient de vrais petits amis, pour les fêtes ? C'est la période la plus merveilleuse de l'année, sauf que Logan, ex-marine, est sans emploi et se fait expulser. Pire encore, il est maintenant père célibataire d'un beau-fils qui le déteste. Un enfant a besoin de stabilité - sans parler de cadeaux sous le sapin - et Logan est désespéré. C'est alors qu'il rencontre Seth, un homme seul, avec qui il passe un accord. Logan peut-il temporairement jouer le rôle du petit ami pour augmenter les chances de Seth d'obtenir une promotion ? Si cela leur permet d'avoir un toit au-dessus de leur tête pour les vacances, alors oui. Logan se considère comme hétéro - sans compter ses aventures occasionnelles avec des hommes -, mais il peut faire semblant. De plus, avec son sourire timide, Seth est étonnamment sexy. Disons qu'il est sacrément sexy. Choqué que Seth n'ait été qu'avec un seul homme, Logan ne peut résister à l'envie d'adoucir leur accord pour lui apprendre les joies du sexe sans engagement. Pas d'attaches. Pas de sentiments. Pas de baisers. On ne tombe pas amoureux l'un de l'autre. Facile, non ? Un faux petit ami pour Noël est une romance sexy de Keira Andrews qui met en scène de faux petits amis, un éveil bisexuel, un père célibataire désemparé avec un préado en colère, et bien sûr une fin heureuse. #MM #pacte #famille #fakeboyfriends --- "En résumé : sexy, doux, émouvant et merveilleux. Tout le monde voudra lire ce livre pour ses vacances ! " - Leta Blake (Goodreads) "C'était une romance de Noël exceptionnelle et incroyablement belle. Absolument parfait du début à la fin". - Martin (Goodreads)