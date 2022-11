Autant en emportent les âmes. Aurore Callahan, T2

Perdre son âme, c'est un peu comme se casser un ongle, ça fait mal sur le coup, mais ça s'oublie vite. Dans la vie, il y a ceux qui ont une existence tout à fait banale et qui rêvent d'aventures, et ceux qui doivent se cacher d'un mari psychopathe appartenant à un clan aux croyances douteuses et échapper à une traque menée par des sorciers avides de pouvoir. J'aurais beaucoup aimé faire partie de la première catégorie... Mais quelle importance, de toute façon ! On ne choisit pas ce que l'on est, on ne peut que décider de ce que l'on veut devenir. Exit mon ancienne apparence et le rôle de la serveuse sympa de l'Hypérion. Si on me cherche des noises, je ne sers plus de verres, mais des coups de lattes ! Enfin ça, c'est ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu ce léger contretemps qui m'oblige à révéler ma véritable nature... #UrbanFantasy #Sorciers #Clans #MagieElémentaire #Ame #Esprits #Divinités