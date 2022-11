Les insectes et la musique

Cet ouvrage comble une grande lacune, celle de l'étude du rapport de la musique et des insectes. La diversité des approches, scientifiques, anthropologiques, musicologiques, culturelles, révèle une extraordinaire présence de l'insecte dans le domaine sonore, tant du point de vue bioacoustique que de l'environnement, des mythes et des oeuvres littéraires. A la " musique " des insectes s'ajoutent les analyses des insectes en musique et de l'image que se font les musiciens des insectes de Couperin au Metal, aussi bien dans le registre mimétique qu'humoristique. La parole est aussi donnée aux compositeurs contemporains (François-Bernard Mâche, Alain Louvier, Yumi Saïki) dont les oeuvres témoignent d'une inspiration entomologique particulière. En fin d'ouvrage on trouvera un important répertoire des insectes dans les oeuvres musicales. Avec les contributions de : Fanny Ryback, Lionel Feugère, Gabriella Gibson, Nicolas Darbon, Christine Kossaifi, Marie-Hortense Lacroix, Bertrand Porot, Damien Bonnec, Camille F. Béra, François-Bernard Mâche, Alain Louvier, Yumi Saïki, Benjamin Lassauzet et Alain Montandon