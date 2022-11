La victoire des enfants. Considérations sur ce qu'ont subi des enfants en Europe entre 1938 et 1953

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des populations, des individus, des enfants ont été persécutés par des Etats. Quelques témoignages écrits évoquent le sourire, la vie intérieure, l'oeuvre familiale, un village, une communauté, la soudaineté. Staline et Hitler ont donné forme monstrueuse à un monde sans espoir, entraînant un déchaînement de passions noires, élevant le vice en vertu, sous des prétextes honorables à leurs yeux. Les causes de la Seconde Guerre mondiale en Europe ne suffit pas pour expliquer la négation des droits humains, ni l'atteinte à la souveraineté à un moment où l'Europe venait de se structurer en multiples Etats. La fraternité universelle éclaire ce que subissent les populations d'Ukraine aujourd'hui et le passé sort de l'ombre. Puisse la paix, sujet scolaire entre tous, passer dans les mains des enfants et rester sous leur protection.