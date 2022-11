Cache-cache mortel

"Il est là, dissimulé dans l'ombre... surveillant et calculant chacun de mes faits et gestes. Ce monstre a laissé une marque indélébile dans ma vie. Une marque que je m'efforce d'effacer au quotidien. Une empreinte que cet homme s'obstine à graver. Toujours plus profondément. Encore et encore. Dans tout ce trouble, il y a Ruben. Un policier aussi inflexible que flegmatique. Un c ? ur tendre et enflammé qui, sans le vouloir, va se lier au mien. Zaventis est l'affaire la plus complexe qu'il aura à résoudre. Un cache-cache à grande échelle est sur le point de débuter. Une partie où je vais devoir me cacher à tout prix, coûte que coûte... Car ma vie en dépend". Connaissez-vous ce jeu ? Quelle que soit votre réponse, je vous invite à venir découvrir une version plus sanglante et chaotique, où tous les coups sont permis. Mais une chose est sûre : dès que vous plongerez dans la première page, vous serez, vous aussi, pris au piège...