Rouler des pelles

Devant un ordinateur on discute on chante on rit il y a des méchants et des gentils mais " pour l'instant les muscles extenseurs de l'index et du majeur suffisent à notre bonheur. Dans l'iconographie catholique ce sont les doigts qui bénissent - quel rapport sans déconnerA ? A " Mais tous les rapportsA ! Ne vit-on pas cette vie extatique où nos amour ne sont plus virtuels mais simplement immatérielsA ? Où chaque injonction donnée part une petite fenêtre nous est comme une voix divine qui se pose sur notre épaule ? N'est-ce pas que ce bonheur permanent est magique ? Grégoire Damon ne s'exaspère pas, il s'amuse, il s'émerveille, que la souris forme ainsi la main à la bénédiction. En une dizaine de poèmes il nous invite à prendre forme dans l'ordinateur, notre prison si douce où nous nous transformons mutuellement en anges et nous adorons dans la plus parfaite prophylaxie.