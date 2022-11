La sémio-pragmatique. Théories et pratiques. Cinéma, télévision, audiovisuel, numérique

Cet ouvrage est un outil pour s'initier à l'ensemble théorique mis au point par Roger Odin. Car ce n'est pas de n'importe quelle " sémio- " ni " -pragmatique ", dont il s'agit ici, mais de celle proposée par celui qui en fonda le terme. La sémio-pragmatique. Théories et pratiques se veut un outil à disposition pour s'initier, se confronter, s'approprier, discuter, importer, tordre, essorer, creuser, l'ensemble théorique mis au point par Roger Odin. Car ce n'est pas de n'importe quelle " sémio- " ni " -pragmatique ", ni même sémio-pragmatique dont il s'agit ici, mais de celle proposée par celui qui en fonda le terme et dont le premier ouvrage de synthèse, De la fiction, parut en 2000 il y a 22 ans maintenant. Si la sémio-pragmatique elle-même est assurément plus ancienne, il a fallu attendre les années 2010, avec la parution des Espaces de communication, pour que la sémio-pragmatique trouve peu à peu un écho grandissant. De fait, la sémio-pragmatique est aujourd'hui relativement connue et répandue et doit sans doute sa force ainsi que sa popularité à l'éventail des moyens qu'elle propose pour s'en saisir et y entrer. Or, c'est de cette polyvalence, de cette profusion des possibles que tente de rendre compte cet ouvrage. Bien entendu, il n'est pas question de prétendre à l'exhaustivité dans un tel volume, mais tout du moins à une forme de représentativité. Les différents textes qui sont réunis ici se tiennent chacun sur différents axes : pragmatique, immanence, objets (cinémas, télévisions, multimédia), disciplines d'ancrage (études cinématographiques et esthétiques, sciences du langage, philosophie, sciences de l'information et de la communication, sociologie, etc.), cultures d'ancrage même (monde anglophone, germanophone, italophone, hellénophone et bien entendu francophone au-delà du seul hexagone).