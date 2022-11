Plongez dans la furie cimmérienne et découvrez comment Crom de simple guerrier mortel est devenu le dieu impitoyable qu'invoque régulièrement Conan le barbare ! Quittant femme et enfants Crom décide de défier les hommes et les dieux et se lance à corps perdu dans la quête des cinq reliques. A la force du poignet et de l'épée il devient surpuissant, invincible. Il met au pas les hommes, les armées et les rois. Mais son but ultime c'est de s'attaquer aux Grands Anciens, de se faire une place au soleil ou plutôt au sommet de la montagne et au coeur du volcan.