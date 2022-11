Vous vous intéressez à la langue japonaise, donc vous êtes forcément tombés sur des expressions comme "Shuwa-Shuwa" , "Hoka-Hoka" , "Pika-Pika" . Ce sont les onomatopées japonaises. Elles sont utilisées partout : mangas, films d'animation, conversations. Il y en a plus dans la langue japonaise que dans toute autre. Plus de 4000 ! Nous sommes une famille franco-japonaise, les M&M&m&m, et l'apprentissage du japonais de nos enfants Maïté et Maceo (et de leur papa) passait par ces onomatopées qui nous ont charmés. Shuwa-Shuwa est un projet familial en collaboration avec 100 artistes venant de 35 pays. Chacun d'entre eux a réalisé une illustration originale de Maïté & Maceo, qui deviennent les petits héros récurrents du livre et expliquent 100 de ces onomatopées japonaises, si chouettes et poétiques !