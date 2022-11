Psychiatrie et Santé mentale. 3e édition

Une approche intégrée entre le manuel et les ressources complémentaires, avec des exercices pour faciliter la compréhension des chapitres en santé mentale, des mises en situations concrètes et des études de cas évolutives pour développer le jugement clinique, permet à l'étudiante d'être mieux outillée pour les stages et pour la préparation à l'examen de passation de l'OIIQ. Des vidéos pour modéliser les bonnes pratiques et des extraits exclusifs de la série Mon fils soutiennent le "ré-investissement" des contenus du manuel dans une simulation réelle.