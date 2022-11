Mon carnet d'Activités nature. Une année d'ateliers créatifs au fil des saisons à partager sans modération entre générations

"Mon carnet nature" est un livre d'activités pour les enfants, petits et grands (toutes générations confondues) dont le matériel nécessaire est pioché dans les trésors de notre Terre. Des activités inspirées de la nature, simples a` organiser, a` réaliser et à réinventer. Des créations à faire et refaire ! Chaque nouvelle réalisation étant une nouvelle composition. Un rendez-vous hebdomadaire sur une année, de découvertes et de créations, au rythme des saisons. Le livre est pensé comme un carnet que l'enfant s'approprie et complète au fur et à mesure de l'année avec des pages à détacher, des pages à colorier, à coller ou annoter. Des titres en cursive et des instructions simples pour s'adapter aux enfants en plein apprentissage de la lecture. Pour compléter ce rendez-vous avec la nature et la créativité, bien d'autres activités à retrouver : un autoportrait végétal de l'enfant auteur de son carnet, une routine atelier à créer pour s'organiser et autres chasses aux trésors pour observer, dessiner, partager.