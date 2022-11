L'épopée des Normands. Du royaume d'Angleterre au royaume de Sicile

L'épopée des Normands commence au moment où s'achève l'aventure des Vikings. Le nom de Normands évoque les " hommes du Nord ", rappelant l'origine d'une partie de la population du duché. Pourtant il n'y a pas de continuité entre les raids vikings et les entreprises normandes en Angleterre et en Méditerranée. Il s'écoule presque qu'un siècle entre la fondation de la Normandie par Rollon (911) et les premières expéditions en Espagne ou en Italie du Sud (1000-1040). L'épopée des Normands commence par l'intégration des Vikings dans le territoire de la Normandie et se poursuit par la conquête de l'Italie du Sud et de la Sicile. Dans cette région, sont lancés des " coups de main " conduits par des soudards issus de lignages obscurs, dont le projet consistait le plus souvent à s'approprier des moyens de survie. Ensuite, la conquête de l'Angleterre est opérée par une armée composée de Normands, mais aussi de Bretons, de Flamands et de " Français ". Le duc Guillaume se considérait comme l'héritier légitime de la couronne d'Angleterre. Il s'agit donc une entreprise d'Etat, menée par un prince territorial au lignage illustre, selon un plan bien préparé, avec une armée parfaitement organisée. Ces réussites normandes en Europe et en Méditerranée s'expliquent à la fois par la supériorité militaire des chevaliers normands et par leur aptitude des Normands à s'adapter à des pays différents et à les administrer avec une grande efficacité.