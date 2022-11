Saints à peindre. avec 1 pinceau

12 saints et saintes à peindre selon son inspiration : Saint François, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Georges, Sainte Thérèse, Saint Don Bosco, Sainte Cécile, Saint Christophe, Sainte Véronique, Saint Martin, Sainte Bernadette de Lourdes, Saint Louis, Sainte Blandine. Une fois colorisées, les icônes pourront décorer un coin prière, ou être envoyées en carte postale. Un pinceau inclus et, pour chaque carte détachable, une palette de 6 couleurs dont une couleur or.