Maghreb et Moyen-Orient : Savants & Révolutionnaires. 54 Cartes éclair

Dans cette boîte, vous trouverez 54 cartes éclair de héros, savants et leaders du maghreb et du Moyen-Orient. Ils doivent restés gravés dans nos esprits et dans nos coeurs car ces écrivains, révolutionnaires, savants, rebelles, ont marqué l'histoire et nos imaginaires en tenant tête aux plus grands empires au péril de leurs vies ou grâce à leurs idées et leur génie. Chaque carte contient la photo (au recto) et la biographie (au verso) de la figure historique. La parité homme-femme est respectée.