Alchimie cellulaire. Tome 1, Par le corps de la Terre

Paru originellement en 2001 aux éditions Diamantel, maison qui a cessé son activité, Alchimie Cellulaire est un livre visionnaire dont le contenu n'a rien perdu de sa pertinence. L'éditeur, moine zen, l'a lu avant ses séances de zazen, il a alors constaté un approfondissement étonnant de sa perception corporelle - la conscience cellulaire. Il s'agit de la fusion, de l'alchimie, entre notre corps physique (la terre) et l'Esprit (notre origine spirituelle). L'auteure nous initie pas à pas à cette alchimie. Illustré par des témoignages de ses séances, elle met en lumière nos interdépendances familiales, sociales et planétaires ainsi que l'inconscience individuelle et collective. Plongeant dans la mémoire cellulaire nous pouvons nous libérer des souffrances anciennes, même pré-natales , et ainsi contribuer à la guérison de notre âme, de notre corps et de la terre. Le corps devenu conscient se révèle un puissant outil de compréhension de nos souffrances et de notre potentiel universel.