Si je suis la Vilaine, autant mater le boss final Tome 2

Je vais détruire ce scénario de jeu de drague pour fille ! La méchante aristocrate Aileen va utiliser tous les moyens à sa disposition pour éviter sa propre destruction !! Ayant retrouvé une partie des souvenirs de sa vie antérieure, la méchante aristocrate Aileen s'est souvenu que le déclencheur la menant à sa propre destruction est " accepter l'invitation au bal ". Comprenant qu'elle ne peut plus éviter sa participation au bal, Aileen réunit ses alliés, lance un commerce, amadoue les démons, séduit le Roi-démon Claude, et affronte de plein front le piège de son ex-fiancé Cédric et du personnage principale Lilia ! Armée des souvenirs de sa vie antérieure et de sa détermination, elle renverse le scénario pré-établi !